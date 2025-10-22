فاتقوا الله واطيعون ١١٠ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠ undefined undefined undefined undefined

3

Святой пророк еще раз повторил эти слова, что свидетельствует о том, что он неоднократно увещевал своих соплеменников на протяжении нескольких веков, что он прожил рядом с ними. Всевышний сказал: «Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов» (29:14). Обращаясь к Всевышнему Аллаху, пророк Нух сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство» (71:5–6). Многобожники не желали уверовать в Божьего посланника и поэтому попытались опровергнуть его учение. Однако их довод был совершенно бессмысленным.