اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
( إذ قال لهم أخوهم ) في النسب لا في الدين . ( نوح ألا تتقون )