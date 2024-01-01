3

Из этого аята становится ясно, насколько удивительно поведение людей, которые не извлекают пользы из увещеваний и не прислушиваются к предостережениям. Очень скоро людям предстоит ответить за содеянные злодеяния и получить вознаграждение за совершенные праведные поступки, однако они продолжают пренебрегать тем, ради чего они были сотворены, и отворачиваться от проповедей и наставлений. Они ведут себя так, словно они были сотворены только ради мирской жизни или появились на свет только ради развлечения. Всевышний Аллах продолжает увещевать их посредством проповедей и напоминаний, однако они продолжают пренебрежительно отворачиваться от них. Вот почему далее Аллах сказал: