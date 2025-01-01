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3

Сделай меня великодушным и терпеливым человеком для того, чтобы я стойко сносил обиды, которые египетский народ будет причинять мне словом и делом. Пусть их злодеяния не омрачают мне жизнь и не стесняют мою душу, ибо человек со стесненной душой не в силах наставить людей на прямой путь и проповедовать среди них истину. Именно поэтому Всевышний сказал Пророку Мухаммаду: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (3:159). Очевидно, люди принимают истину тогда, когда проповедник является добрым, великодушным и искренним человеком.