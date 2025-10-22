وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Иса поведал о том, что он является всего лишь одним из рабов Аллаха, Который сотворил людей и придал им человеческий облик, который правит своими творениями и вершит их судьбу в соответствии со своим предопределением. А затем он повелел поклоняться Аллаху и усердствовать на этом поприще. Это означает, что он признал Аллаха Единственным Господом Богом, причем первое утверждение он использовал в качестве доказательства последнего. А затем он поведал о том, что именно этот путь является прямым путем, который приводит человека к Аллаху. Это - путь Божьих посланников и их верных последователей. Что же касается иных путей, то все они являются заблуждением и обольщением.