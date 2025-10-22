قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
﴿قَالَتۡ إِنِّیۤ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِیࣰّا ١٨﴾ فتنتهي عني بتعوذي