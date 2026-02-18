Войти
Внесите свой вклад в нашу миссию
Пожертвовать
Внесите свой вклад в нашу миссию
Пожертвовать
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
خُذِ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِقُوَّةٖۖ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ٱلۡحُكۡمَ
صَبِيّٗا
١٢
О Йахья (Иоанн)! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком,
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
] دوای ئهوهی كه یهحیای پێ بهخشی خوای گهوره فهرمووی: ئهی یهحیا ئهو كتابهی كه بۆت دێت، یاخود تهورات به جددی و هێزو عهزیمهت و كۆششهوه به جوانی بیگره [
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢)
] وه ههر له منداڵیهوه حیكمهت و دانایی و تێگهیشتن و زانیارى و كۆشش و رووكردنه چاكه، یاخود پێغهمبهرایهتیمان پێ بهخشی.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close