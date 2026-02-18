Войти
Maryam
11
19:11
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
مِنَ
ٱلۡمِحۡرَابِ
فَأَوۡحَىٰٓ
إِلَيۡهِمۡ
أَن
سَبِّحُواْ
بُكۡرَةٗ
وَعَشِيّٗا
١١
Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: «Воздавайте хвалу по утрам и перед закатом!».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
العربية
السعدي Al-Sa'di
وخرج على قومه منه فأوحى إليهم،
أي:
بالإشارة والرمز
{ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ْ}
لأن البشارة بـ \
" يحيى \"
في حق الجميع، مصلحة دينية.
