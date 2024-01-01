3

Обыскивать их вещи начали с мешков старших братьев для того, чтобы никто не заподозрил, что это было подстроено. Когда пропавшая чаша не была обнаружена среди их вещей, начали обыскивать вещи Беньямина, среди которых лежала эта чаша. Йусуф не сказал, что он нашел чашу или что Беньямин украл ее, дабы не говорить слов, противоречащих истине. Благодаря этому Йусуф получил возможность оставить возле себя младшего брата так, чтобы остальные братья ничего не заподозрили. Аллах научил его такой хитрости, потому что по законам египетского царя вора полагалось наказывать другим способом. Если бы он осудил Беньямина по египетским законам, то не смог бы оставить младшего брата возле себя. Однако он предложил братьям самим вынести приговор для того, чтобы завершить задуманное. Воистину, благодаря знаниям о том, что приносит пользу и как можно добиться желаемого, Всевышний Аллах возвышает одних людей над другими. Именно так Всевышний Аллах возвысил Йусуфа. Однако выше каждого образованного ученого есть другой, еще более образованный ученый. А самым совершенным знанием обладает ведающий явное и сокровенное Аллах.