Нух горько пожалел о содеянном и сказал: «Господи! Удержи меня от молитв, в которых я прошу то, чего не ведаю. Прости меня и помилуй, и если Ты не сделаешь этого, то я окажусь в числе тех, кто окажется в убытке. Воистину, избежать великого убытка можно только благодаря прощению и милости». Это свидетельствует о том, что Нух не знал, что ему было запрещено просить Аллаха о спасении для своего неверующего сына. Всевышний сказал ему: «Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех, которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены» (11:37); «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью» (11:40). Совместив оба повеления, он решил, что его сын относится к членам его семьи. Однако впоследствии ему стало ясно, что его сын относился к неверующим, заступаться за которых было запрещено.