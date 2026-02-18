Войти
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты - такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами».
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
] دهسهڵاتداره كافرو بێباوهڕهكان له قهومی نوح وتیان: ئهی نوح -
صلی الله علیه وسلم
- تۆش تهنها مرۆڤێكی وهكو ئێمهیت و نابینین هیچ جیاواز بیت له ئێمه [
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ
] وه نابینین هیچ كهسێك شوێن تۆ كهوتبێ له دهسهڵاتداران و پیاوماقولان و گهورهكان تهنها فهقیرو ههژاران نهبێ كه تهنها بۆچوونێكی سادهیان ههیهو یهكسهر شوێنت كهوتوون به بێ بیركردنهوه [
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
] وه نابینین ئێوه هیچ فهزڵێكتان بهسهر ئێمهوه ههبێ له شتی دونیاییدا [
بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧)
] بهڵكو گومان ئهبهین كه ئێوه درۆزن بن.
