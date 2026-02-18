Войти
Hud
25
11:25
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَا
نُوحًا
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦٓ
إِنِّي
لَكُمۡ
نَذِيرٞ
مُّبِينٌ
٢٥
Мы отправили Нуха (Ноя) к его народу: «Воистину, я для вас - разъясняющий и предостерегающий увещеватель.
Rebar Kurdish Tafsir
{ بەسەرهاتی نوح پێغەمبەر –
صلی الله علیه وسلم
– لەگەڵ قەومەكەی} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
] به دڵنیایی ئێمه نوح پێغهمبهرمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد بۆ لای قهومهكهی خۆی، كه یهكهم پێغهمبهر بوو خواى گهوره ناردى بۆ ناو بت پهرستان [
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥)
] كه پێی فهرموون: من ترسێنهرێكی ئاشكرام بۆ ئێوه لهلایهن خوای گهورهوه هاتوومه ئهتانترسێنم به سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمانم پێ نههێنن.
