Войти
Войти
Выберите язык
76:15
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥

١٥

Обходить их будут с сосудами из серебра и кубками из хрусталя -
Тафсиры
Уроки
Размышления