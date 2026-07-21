Войти
Войти
Выберите язык
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤

١٤

Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью.
Тафсиры
Уроки
Размышления