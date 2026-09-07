Al-Qasas 28:6 ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
Страница 386 · Джуз 20
وَنُمَكِّنَ
لَهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَنُرِيَ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
مِنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَحۡذَرُونَ
٦
даровать им власть на земле и показать Фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались.
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Russian Tafseer Al Saddi
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