Al-Qasas 28:5 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايمة ونجعلهم الوارثين ٥
Страница 385 · Джуз 20
وَنُرِيدُ
أَن
نَّمُنَّ
عَلَى
ٱلَّذِينَ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَنَجۡعَلَهُمۡ
أَئِمَّةٗ
وَنَجۡعَلَهُمُ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
٥
Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками,
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний решил избавить сынов Исраила от унижения, погубив их противников и супостатов. Он решил сделать их предводителями правоверных и наследниками мирских благ. Он пожелал, чтобы сыны Исраила насладились земными удовольствиями до того, как они окажутся в мире ином.
Всевышний решил избавить сынов Исраила от унижения, погубив их противников и супостатов. Он решил сделать их предводителями правоверных и наследниками…