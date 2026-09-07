Al-Qasas 28:12 ۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
Страница 386 · Джуз 20
۞ وَحَرَّمۡنَا
عَلَيۡهِ
ٱلۡمَرَاضِعَ
مِن
قَبۡلُ
فَقَالَتۡ
هَلۡ
أَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَهۡلِ
بَيۡتٖ
يَكۡفُلُونَهُۥ
لَكُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
نَٰصِحُونَ
١٢
Мы запретили ему брать грудь кормилиц, пока она (сестра Мусы) не сказала: «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью, кот…
Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли м…