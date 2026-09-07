Al-Qasas 28:33 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
Страница 389 · Джуз 20
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
قَتَلۡتُ
مِنۡهُمۡ
نَفۡسٗا
فَأَخَافُ
أَن
يَقۡتُلُونِ
٣٣
Он сказал: «Господи! Я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня.
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Russian Tafseer Al Saddi
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