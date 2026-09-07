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Тафсир: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
ﲦ
رَبِّ
ﲧ
إِنِّي
ﲨ
قَتَلۡتُ
ﲩ
مِنۡهُمۡ
ﲪ
نَفۡسٗا
ﲫ
فَأَخَافُ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَقۡتُلُونِ
ﲮ
٣٣
ﲯ
Он сказал: «Господи! Я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 28:32 до 28:33
Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них.