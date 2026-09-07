Al-Qasas 28:30 فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
Страница 389 · Джуз 20
فَلَمَّآ
أَتَىٰهَا
نُودِيَ
مِن
شَٰطِيِٕ
ٱلۡوَادِ
ٱلۡأَيۡمَنِ
فِي
ٱلۡبُقۡعَةِ
ٱلۡمُبَٰرَكَةِ
مِنَ
ٱلشَّجَرَةِ
أَن
يَٰمُوسَىٰٓ
إِنِّيٓ
أَنَا
ٱللَّهُ
رَبُّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٣٠
Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: «О Муса (Моисей)! Я- Аллах, Господь миров.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Аллах - Единственный Господь Бог, Которого следует обожествлять и Которому надлежит поклоняться. Всевышний сказал Мусе: «Воистину, Я - Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (20:14).
Аллах - Единственный Господь Бог, Которого следует обожествлять и Которому надлежит поклоняться. Всевышний сказал Мусе: «Воистину, Я - Аллах! Нет боже…