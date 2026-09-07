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Al-Qasas 28:3 نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣

Страница 385 · Джуз 20

نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы (Моисея) и Фараона.
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Russian Tafseer Al Saddi

Одним из повествований, которые занимают важное место в Коране, является история о Мусе и Фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих сурах, однако наиболее подробно она изложена именно здесь. Всевышний рассказал нам о Мусе и Фараоне сущую правду. Это удивительное и замечательное сказание было …
Одним из повествований, которые занимают важное место в Коране, является история о Мусе и Фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих сурах, одна…
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