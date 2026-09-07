Al-Qasas 28:3 نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
Страница 385 · Джуз 20
نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
Мы правдиво прочтем тебе для верующих людей историю Мусы (Моисея) и Фараона.
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Russian Tafseer Al Saddi
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