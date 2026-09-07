Al-Qasas 28:2 تلك ايات الكتاب المبين ٢
Страница 385 · Джуз 20
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
٢
Это - аяты ясного Писания.
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Russian Tafseer Al Saddi
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