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Al-Qasas 28:1 طسم ١

Страница 385 · Джуз 20

طسٓمٓ
١
Та. Син. Мим.
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Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Только Аллаху надлежит хвала как в мирской жизни, так и в Последней жизни. Его восхваляют все творения, но лучше всего это делают Его избранные рабы. Они стоят выше всех остальных творений, ощущают близость к Нему и наслаждаются Его бесчисленными дарами, и поэтому их восхваления и благодарность нель…
Только Аллаху надлежит хвала как в мирской жизни, так и в Последней жизни. Его восхваляют все творения, но лучше всего это делают Его избранные рабы. …
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