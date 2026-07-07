Войти
Войти
Выберите язык
51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧

٣٧

Мы оставили там знамение для тех, которые боятся мучительных страданий.
Тафсиры
Уроки
Размышления