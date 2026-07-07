Войти
Войти
Выберите язык
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦

٣٦

но нашли там только один дом с мусульманами.
Тафсиры
Уроки
Размышления