Войти
Войти
Выберите язык
51:32
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢

٣٢

Они сказали: «Мы посланы к грешным людям,
Тафсиры
Уроки
Размышления