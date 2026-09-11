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Al-Baqarah 2:78 ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨

Страница 12 · Джуз 1

وَمِنۡهُمۡ
أُمِّيُّونَ
لَا
يَعۡلَمُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
إِلَّآ
أَمَانِيَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَظُنُّونَ
٧٨
Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания, а лишь верят пустым мечтам и делают предположения.
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Russian Tafseer Al Saddi

В этом и предыдущих аятах Аллах поведал о существовании среди людей Писания богословов и невежественных людей, лицемеров и истинных верующих. Эти богословы крепко придерживаются своих заблудших воззрений, а их невежественные последователи слепо повинуются им, и нет никаких оснований для предположени…
В этом и предыдущих аятах Аллах поведал о существовании среди людей Писания богословов и невежественных людей, лицемеров и истинных верующих. Эти бого…
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