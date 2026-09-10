Al-Baqarah 2:76 واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
Страница 11 · Джуз 1
وَإِذَا
لَقُواْ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
وَإِذَا
خَلَا
بَعۡضُهُمۡ
إِلَىٰ
بَعۡضٖ
قَالُوٓاْ
أَتُحَدِّثُونَهُم
بِمَا
فَتَحَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡكُمۡ
لِيُحَآجُّوكُم
بِهِۦ
عِندَ
رَبِّكُمۡۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
٧٦
Когда они встречали верующих, то говорили: «Мы уверовали». Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: «Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли препираться с вами посредством этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого?».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят своими устами то, чего в действительности нет в их сердцах. Когда же они остаются наедине друг с другом, когда рядом с ними присутствуют только их едино…
Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят св…