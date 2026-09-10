Войти
Войти
Выберите язык

Al-Baqarah 2:77 اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧

Страница 12 · Джуз 1

أَوَلَا
يَعۡلَمُونَ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
يُسِرُّونَ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٧
Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют?
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают, и Аллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров.
Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку …
Больше тафсиров
Notes placeholders