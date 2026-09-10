Al-Baqarah 2:77 اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
Страница 12 · Джуз 1
أَوَلَا
يَعۡلَمُونَ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
يُسِرُّونَ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٧
Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют?
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Russian Tafseer Al Saddi
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Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают, и Аллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров.
Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку …