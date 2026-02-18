Войти
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢

٨٢

Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!». - как это сбывается.
