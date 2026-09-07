Yusuf 12:64 قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ٦٤
Страница 243 · Джуз 13
قَالَ
هَلۡ
ءَامَنُكُمۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
كَمَآ
أَمِنتُكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَخِيهِ
مِن
قَبۡلُ
فَٱللَّهُ
خَيۡرٌ
حَٰفِظٗاۖ
وَهُوَ
أَرۡحَمُ
ٱلرَّٰحِمِينَ
٦٤
Он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он - Милосерднейший из милосердных».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Йакуб ответил им: «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Йусуфа. Вы давали еще более убедительные обещания уберечь Йусуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем полож…
Йакуб ответил им: «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Йусуфа. Вы давали еще более убедительные обещания убереч…