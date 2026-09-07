Yusuf 12:63 فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون ٦٣
Страница 242 · Джуз 13
فَلَمَّا
رَجَعُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَبِيهِمۡ
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مُنِعَ
مِنَّا
ٱلۡكَيۡلُ
فَأَرۡسِلۡ
مَعَنَآ
أَخَانَا
نَكۡتَلۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
٦٣
Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец наш! Нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Воистину, мы будем оберегать его».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Сыновья сказали Йакубу: «Отец наш! Если ты не отпустишь с нами нашего брата, то нам больше не станут отмеривать зерно. Позволь нашему младшему брату отправиться в поездку с нами, чтобы мы могли приобрести еще зерно. Мы будем оберегать его от любых неприятностей».
Сыновья сказали Йакубу: «Отец наш! Если ты не отпустишь с нами нашего брата, то нам больше не станут отмеривать зерно. Позволь нашему младшему брату о…