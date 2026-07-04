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Yusuf
64
12:64
قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ٦٤
قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًۭا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٦٤
قَالَ
هَلۡ
ءَامَنُكُمۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
كَمَآ
أَمِنتُكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَخِيهِ
مِن
قَبۡلُ
فَٱللَّهُ
خَيۡرٌ
حَٰفِظٗاۖ
وَهُوَ
أَرۡحَمُ
ٱلرَّٰحِمِينَ
٦٤
Он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он - Милосерднейший из милосердных».
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Al-Sa'di
Йакуб ответил им: «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Йусуфа. Вы давали еще более убедительные обещания уберечь Йусуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем положении, и я прошу Его смилостивится надо мною и сохранить моего сына». Из этих слов видно, что Йакуб склонялся к тому, чтобы разрешить Беньямину отправиться в поездку с остальными братьями.