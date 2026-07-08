Войти
Войти
Выберите язык
72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤

٢٤

Когда же они увидят то, что им было обещано, то узнают, чьи помощники слабее и малочисленнее.
Тафсиры
Уроки
Размышления