Войти
Войти
Выберите язык
72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١

٢١

Скажи: «Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь».
Тафсиры
Уроки
Размышления