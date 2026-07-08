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72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠

٢٠

Скажи: «Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему».
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