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Перевод
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
إِلَّا
مَنۡ
هُوَ
صَالِ
ٱلۡجَحِيمِ
١٦٣
кроме тех, кому суждено сгореть в Аду.
Тафсиры
Уроки
Размышления
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
إِلَّا
مَنۡ
هُوَ
صَالِ
ٱلۡجَحِيمِ
١٦٣
кроме тех, кому суждено сгореть в Аду.
Тафсиры
Уроки
Размышления