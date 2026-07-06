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37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣

١٦٣

кроме тех, кому суждено сгореть в Аду.
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