Войти
Войти
Выберите язык
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

Или у вас есть ясное доказательство?
Тафсиры
Уроки
Размышления