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37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩

١٥٩

Аллах превыше того, что они приписывают Ему.
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