Entrar
Entrar

Ya-Sin

.36

Ya Sin

036

Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Glorificado seja, pois, Aquele em Cujas Mãos está o domínio de todas as coisas, e a Quem retornareis.
Tafsirs
Lições
Reflexões
Notes placeholders