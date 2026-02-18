Entrar
Entrar
Selecione o idioma
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠

٨٠

Ele vos propiciou fazerdes fogo de árvores secas, que vós usais como lenha.
Tafsirs
Lições
Reflexões
Notes placeholders