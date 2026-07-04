Entrar
Entrar
Selecione o idioma
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

Que fez com que te apressasses em abandonar o teu povo, ó Moisés?
Tafsirs
Lições
Reflexões