Muhammad

.47

Muhammad

047

Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

Quanto aos incrédulos, que desencaminham os demais da senda de Deus, Ele desvanecerá as suas ações.
