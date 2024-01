Os (anjos) que carregam o Trono de Deus, e aqueles que o circundam, celebram os louvores do seu Senhor; crêem n'Ele eimploram-Lhe o perdão para os fiéis, (dizendo): Ó Senhor nosso, Tu, Que envolves tudo com a tua misericórdia e a Tuaciência, perdoa os arrependidos que seguem Tua senda, e preserva-os do suplício da fogueira!