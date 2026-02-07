Uma forma personalizável e de alta qualidade para incluir versículos do Alcorão em seu conteúdo.
Crie um conteúdo incorporado que você possa personalizar facilmente, com Tradução precisa do árabe, recitação integrada. e muito mais, para que os leitores possam ouvir enquanto interagem com o versículo.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=pt"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>