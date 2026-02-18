Entrar
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

٩٣

Em vez de Deus? Poderão, acaso, socorrer-vos ou socorrem-se a si mesmos?
