Entrar
Entrar
Selecione o idioma
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢

٩٢

Então lhes será dito: Onde estão os que adoráveis,
Tafsirs
Lições
Reflexões
Notes placeholders