Entrar
Entrar
Selecione o idioma
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

E salvamos os fiéis benevolentes.
Tafsirs
Lições
Reflexões