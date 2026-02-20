Entrar
Entrar
Selecione o idioma
68:28
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

٢٨

E o mais sensato deles disse: Não vos havia dito? Por que não glorificastes (Deus)?
Tafsirs
Lições
Reflexões
Notes placeholders