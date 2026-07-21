Entrar
Entrar
Selecione o idioma
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

٢٣

Em verdade, temos-te revelado (ó Mensageiro), o Alcorão, por etapas,
Tafsirs
Lições
Reflexões